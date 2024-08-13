РФ перекидає війська з Калінінграда під Курськ - Міністр оборони Литви

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським розповів, що країна-терорист Росія почала перекидати війська зі свого балтійського ексклава Калінінграда в Курську область, повідомляє Новое время.

Відео зустрічі литовського міністра з Зеленським опублікувала пресслужба президента України.

Кащюнас висловив повагу українським «діям на півночі» і заявив, що наразі ніхто не каже про «червоні лінії».

«Я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас боряться, тому що через їхню боротьбу їм (росіянам — ред) треба відводити війська з Калінінграда. Ми навіть називаємо це „демілітарізацією“ Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням» , — підкреслив він.

Міністр додав, що наступним хорошим знаком від партнерів був би дозвіл на використання засобів дальнього ураження по території РФ. Він підкреслив, що його країна «лобіює це» серед країн Заходу.

Раніше представник оперативного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій розповів, що Росія вивела невелику частину військ із тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей на тлі боїв у Курській області.