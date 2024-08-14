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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони завдають втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 240 загарбників, 57 артилерійських систем та 21 танк, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 594 400 (+1 240) осіб,
  • танків – 8 476 (+21) од,
  • бойових броньованих машин – 16 402 (+17) од,
  • артилерійських систем – 16 821 (+57) од,
  • РСЗВ – 1 151 (+5) од,
  • засобів ППО – 921 (+1) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 548 (+57) од,
  • крилатих ракет – 2 426 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 710 (+61) од,
  • спеціальної техніки – 2 813 (+7) од.

Дані уточнюються.

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