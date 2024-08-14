У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Сили оборони завдають втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 240 загарбників, 57 артилерійських систем та 21 танк, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.08.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 594 400 (+1 240) осіб,

танків – 8 476 (+21) од,

бойових броньованих машин – 16 402 (+17) од,

артилерійських систем – 16 821 (+57) од,

РСЗВ – 1 151 (+5) од,

засобів ППО – 921 (+1) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 548 (+57) од,

крилатих ракет – 2 426 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 710 (+61) од,

спеціальної техніки – 2 813 (+7) од.

Дані уточнюються.