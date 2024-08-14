РосЗМІ: Евакуйованих з Курщини російських строковиків змушують йти на фронт

Російських солдатів строкової служби, яких евакуювали з Курської області Росії після початку наступу ЗСУ, змушують підписувати контракт та їхати воювати на передову, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє російське інтернет-видання "Верстка" з посиланням на слова двох матерів строковиків.

Зазначається, що близько 150 строковиків, які раніше змогли евакуюватися з прикордоння Курської області, зараз перебувають в одній з військових частин під Курськом.

За словами жінок, строковикам кажуть, що їх відправлять "слідом за штурмовими підрозділами", щоб "чистити територію" і обіцяють пільги та виплату "бойових"— по 4-4,5 тисячі рублів на день.

"Син дзвонив, їм сказали: "ви все одно підете, але зараз ми вам будемо платити бойові. Трошки вас підготуємо і підете за штурмовиками. А якщо не погодитеся, то підете під суд і все одно підете [воювати], нікуди не дінетесь". Тобто їх все одно планують туди відправити. На них морально намагаються натиснути, намагаються обробити та відправити в цю діру наших дітей", — цитує "Верстка" одну з матерів.

Інша жінка розповіла, що її сина та інших строковиків нібито вмовляють підписати контракт із Міністерством оборони РФ.

Вона також розповіла, що її син був призваний з Бєлгородської області та з квітня перебував у Курській області. Після прориву ЗСУ він не виходив на зв'язок чотири доби. Жінка поскаржилась журналістам, що Путін не дотримав своєї обіцянки не відправляти строковиків на так зване "СВО".

"Президент наш сказав, що строковики не повинні бути на СВО. Він же не повинен був брати участь у бойових діях, чому це сталося? Він і так таке побачив, що не повинен був бачити. Якщо ви хотіли, щоб вони захищали кордони, то чому ви їх не підготували?" — скаржиться жінка.

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