У Пентагон заявили, що "пильно стежить" за співпрацею РФ з Іраном, КНДР та Китаєм

У Пентагоні заявили, що пильно стежать за співпрацею між Росією та Північною Кореєю, Китаєм і Іраном в галузі озброєнь. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу 13 серпня, повідомляє Європейська правда.

Він відповідав на запитання, чи має Вашингтон занепокоєння з приводу розширення співпраці між Північною Кореєю і Росією в галузі озброєнь, а також співпраці Ірану і Китаю з РФ у контексті участі цих держав у військовій виставці "Армія-2024".

"Ми уважно стежимо за цими відносинами і маємо занепокоєння, особливо в тому, що стосується Росії, яка намагається закуповувати зброю і боєприпаси у цих країн для підтримки своєї війни проти України. Отже, це те, за чим ми продовжуватимемо пильно стежити" , – зауважив речник Пентагону.

У Білому домі раніше заявили, що військова співпраця Росії з КНДР небезпечна не лише для України, а й для країн Тихоокеанського регіону.