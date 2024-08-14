Сили оборони знищили російський Су-34 на території Курської області

Сили оборони України знищили ворожий Су-34 на території Курської області. Це сталось вночі під час бойового завдання, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні вночі на території Курської області (рф), під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.