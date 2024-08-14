ЗМІ: У Франції сталася авіакатастрофа з двома винищувачами

У Франції сталась авіакатастрофа з двома винищувачами у департаменті Мерт і Мозель, наразі ведуться пошуки пілотів, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив телеканал BFMTV.

За даними місцевої влади, авіакатастрофа сталась опівдні у середу, 14 серпня.

Як зазначили місцеві ЗМІ, в аварію потрапили "два літаки Mirage". Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

Про жертв внаслідок катастрофи не повідомляється, але "пошуки пілотів здійснюються силами відомчої групи жандармерії, відомчої пожежно-рятувальної служби, національного лісового управління та ADRASEC (національної федерації радіоаматорів, які обслуговують службу цивільного захисту)".

Про причини інциденту військове керівництво обіцяє поінформувати згодом, "як тільки з'явиться будь-яка нова інформація".

У липні у Вірменії розбився військовий літак, внаслідок чого загинули два члени екіпажу.

Крім того, у польській Гдині вдень 12 липня розбився навчально-бойовий літак М-346, пілот загинув на місці.