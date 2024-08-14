Суджа під контролем ЗСУ: оновлена карта боїв у Курській області

Українські захисники взяли під свій контроль місто Суджа Курської області. Також їх успіхи фіксують у низці інших населених пунктів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить карта DeepState.

За даними карти, українські захисники тепер контролюють:

Суджу;

Любимівку;

Гончарівку;

Лебедівку;

Заолешенку;

Курилівку;

Плехове.

Варто зауважити, що метою такої операції, як зазначали в українському Міністерстві закордонних справ, є не захоплення російських територій, а захист українців.

Що передувало

Нагадаємо, у понеділок, 12 серпня, Україна вперше визнала, що проводить операцію у Курській області. У її рамках під контроль було взято територію площею близько тисячі квадратних кілометрів.

Ще вчора, 13 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що українські захисники взяли під контроль 74 населені пункти Курської області.

При цьому сьогодні український генерал зазначав, що пошук та знищення ворога в місті Суджа було завершено.