Умєров обговорив з главою Пентагону Остіном військові операції України

У середу, 14 серпня, глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Зокрема, сторони обговорили ситуацію на полі бою, повідомляє Новое время.

Глава Пентагону зазначив, що під час розмови з Умєровим йшлося про пріоритетну допомогу у сфері безпеки і про поточні військові операції України.

«Сполучені Штати залишаються відданими справі допомоги Україні в захисті від російської агресії» , — написав Остін.

У пресслужбі Пентагону заявили, що Остін і Умеров також обговорили підтримку з боку членів і партнерів Альянсу в задоволенні нагальних військових потреб України.

Умєров надав оновлену інформацію про динаміку розвитку подій на полі бою, а також про вплив російських атак на Україну.