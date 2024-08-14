Кабмін пропонує позбавляти статусу ветерана війни через вчинення тяжкого злочину

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо позбавлення статусів ветерана війни за вчинення тяжкого злочину﻿. Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Ділова столиця.

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо позбавлення статусів ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України" , — пише Мельничук.

Документ має на меті законодавчо визначити підстави для позбавлення наданого статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни відповідно, або члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни чи члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України, зокрема за вчинення умисного злочину проти основ національної безпеки України або встановленого порядку несення військової служби, або миру, безпеки людства та міжнародного порядку, або за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину.