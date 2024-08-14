Лубінець пояснив, для чого треба створювати військові комендатури на Курщині

Україна може створити військові комендатури у Курській області, «оскільки це знадобиться для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям», розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, повідомляє Радіо Свобода.

Він нагадав, що на нараді 14 серпня з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося питання військових комендатур.

«(Це обговорювали – ред.) для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури» , – зазначив Лубінець.

Він розповів, що «з’являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права».

Військова комендатура – це орган, який діє у певному регіоні чи зоні та відповідає за військові питання. Його сфера діяльності поширюється на взаємодію з місцевими органами влади, організацію безпеки на важливих об’єктах, забезпечення військових усім необхідним.

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