Українські біженці у Чехії: як інтегрувалися та які доходи приносять чеській державі

Чехія на третьому місці у ЄС за кількістю українців із тимчасовим захистом. Велика частина українських біженців вже знайшли роботу в цій країні, повідомляє РБК-Україна.

Як українці інтегрувалися у Чехії та які доходи приносять чеській державі, розповідає blesk.cz.

Скільки українців проживають у Чехії

На території Чехії зареєстровано приблизно 1 млн іноземців, із них понад 570 тисяч є громадянами України. Про це повідомив чеським депутатам начальник поліції Мартін Вондрашек.

За даними чеського МВС, станом на 5 серпня кількість людей із тимчасовим захистом досягла 370 000. Більше українських біженців лише у Німеччині (1,3 млн) та Польщі (965 тис.)

У минулому навчальному році школи у Чехії відвідували майже 49 539 учнів і студентів. У початкових школах навчалися понад 37 тисяч українських дітей.

Українські біженці приносять дохід чеській державі

За даними даними Мінпраці, у червені в Чехії працювали близько 122 000 біженців. Серед них частіше жінки (62%), ніж чоловіки (28%).

"Значна частина економічно активних біженців сьогодні є частиною нашого ринку праці, і можна спостерігати тенденцію, коли біженці приносять системі більше, ніж отримують від неї" , – зазначила речниця МВС Катержина Прохазкова.

У відомстві прогнозують, незабаром доходи досягнуть 40 мільярдів крон (приблизно 1,6 млрд євро).

Раніше повідомлялося, що лише за перші три місяці 2024 року біженці сплатили до бюджету на 2,9 млрд крон (приблизно 117 млн євро) більше, ніж було витрачено на соціальну та гуманітарну допомогу.

У 2022 році видатки на українських біженців склали 25 млрд крон, а доходи – 12,6 млрд. У 2023 році ці цифри майже зрівнялися – 21,6 млрд і 21 млрд крон відповідно.

За перший квартал 2024 року доходи склали 6,4 мільярда чеських крон, витрати – 3,5 мільярда, повідомила аналітик Міністерства праці та соціальних справ Магдалена Клімешова.

У Чехії зростає кількість українських лікарів

МОЗ визнав професійну компетентність 200 лікарів загальної практики, 12 стоматологів і 3 фармацевтів, які здобули освіту в Україні та є її громадянами. Про це повідомив речник відомства Ондржей Якоб.

Ця статистика стосується лікарів та фармацевтів, які приїхали до Чехії як до війни, так і після її початку.

Водночас додалося понад 600 медсестер загального профілю та інших немедичних професій з України.

Нагадаємо, ми писали, як українським біженцям у Чехії отримати дозвіл на довгострокове перебування. Серед умов – незалежність від отримання гуманітарної допомоги.

Також ми розповідали, що все менше українських біженців у Чехії хочуть повернутися додому.