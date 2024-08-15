Нічна атака "шахедів": на Черкащині зазнало шкоди підприємство
Бійці протиповітряної оборони вночі збили 5 "шахедів" у небі над Черкаською областю, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Черкаської обладміністрації Ігор Табурець.
"Тривожними видались ніч і ранок в області. Ворог знову влаштував терор із повітря. Нашою ППО загалом знищено 5 "шахедів" противника", — розповів він.
За даними ОВА, минулося без постраждалих.
"Водночас унаслідок падіння уламків пошкоджено вікна на одному з приватних підприємств. Обстеження території триває", — додав Табурець.
Як повiдомлялось, російська армія в ніч на 15 серпня атакувала дронами Київську область.