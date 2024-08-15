У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа на заводі: що відомо

У Московській області, на заводі ім. Ухтомського сталась масштабна пожежа. Вогонь розповсюдився на більш ніж 2 тисячі квадратних метрів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Astra.

За попередніми даними, пожежа виникла на території заводу імені Ухтомського в підмосковних Люберцях. Вона поширилася на площу у дві тисячі квадратних метрів і ще не локалізована.

"У будівлі на вулиці 65 років Перемоги загорілося приміщення в компанії "Структура Арт", яка виробляє декорації для різноманітних заходів і форумів", - зазначають у повідомленні за інформацією російських ЗМІ.

Наразі причини загоряння не повідомляють.

Пожежі на підприємствах у РФ

Нагадаємо, що минулого місяця у російському місті Кіровськ (Мурманська область) сталася пожежа на хімічному підприємстві.

Також у місті Фрязіно Московської області РФ раніше сталась сильна пожежа в Науково-дослідному інституті "Платан".