У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа на заводі: що відомо
У Московській області, на заводі ім. Ухтомського сталась масштабна пожежа. Вогонь розповсюдився на більш ніж 2 тисячі квадратних метрів, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Astra.
За попередніми даними, пожежа виникла на території заводу імені Ухтомського в підмосковних Люберцях. Вона поширилася на площу у дві тисячі квадратних метрів і ще не локалізована.
"У будівлі на вулиці 65 років Перемоги загорілося приміщення в компанії "Структура Арт", яка виробляє декорації для різноманітних заходів і форумів", - зазначають у повідомленні за інформацією російських ЗМІ.
Наразі причини загоряння не повідомляють.
Пожежі на підприємствах у РФ
Нагадаємо, що минулого місяця у російському місті Кіровськ (Мурманська область) сталася пожежа на хімічному підприємстві.
Також у місті Фрязіно Московської області РФ раніше сталась сильна пожежа в Науково-дослідному інституті "Платан".