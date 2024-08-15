Міноборони Британії: Росія збільшила виробництво зброї для війни проти України

Росія збільшила виробництво зброї для війни проти України. При цьому російські виробники відклали контракти на продаж зброї ключовим міжнародним партнерам, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

У зведенні нагадали, що днями у Підмосков'ї відбулася виставка зброї "Армія-2024". Зазвичай захід приваблює російських та іноземних виробників оборонної продукції, але від початку повномасштабної війни РФ проти України міжнародна відвідуваність зменшилася.

У попередні роки ця подія проходила разом з російськими армійськими міжнародними іграми, які цього року знову були скасовані. Цього разу, як зазначає британська розвідка, виставка була зосереджена на залученні представників бізнесу з оборонної промисловості, а не на масову аудиторію.

Виставку відвідали російський диктатор Володимир Путін та міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, який заявив, що війна в Україні - це "збройним конфліктом між Росією та колективним Заходом".

На виставці також були присутні представники з Білорусі, Ірану та Північної Кореї.

"Російські виробники зброї змушені збільшити виробництво, щоб підтримувати війну в Україні. Деякі іноземні контракти на продаж ключовим міжнародним партнерам були відкладені через необхідність забезпечувати російські сили", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, у США відмовилися коментувати російську виставку озброєння у Підмосков'ї. Проте Пентагон наголосив, що має занепокоєння щодо співпраці Росії з Іраном, КНДР і Китаєм. Вашингтон заявив, що стежить за цим.