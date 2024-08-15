Politico: Поки Київ має успіхи на Курщині, росіяни поступово окуповують Донеччину
У той час, як збройні сили України просуваються у російській Курській області, росіяни наносять удари у відповідь, захоплюючи нові території на Донеччині, повідомляє Українська правда.
Про це пише Politico.
"У той час як успіхи несподіваної Курської операції підняли бойовий дух Києва, російські війська наносять удари у відповідь, захоплюючи все нові території у Донецькій області України".
Журналісти пишуть, що з початком Курської операції ситуація на окремих ділянках фронту в Україні погіршилася.
Пряма мова речника 110 окремої механізованої бригади Івана Секача:
"Я б сказав, що на нашій частині фронту (110 ОМБр дислокується в Покровському районі Донецької області – ред.) ситуація погіршилася. Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше, і росіяни тиснуть".
Видання нагадує, що, згідно з даними DeepState, за останні 24 години Росія окупувала села Желанне та Орлівка, а також просунулася в напрямку Нью-Йорка, Красногорівки, Миколаївки та Журавки на Донеччині.
Генштаб ЗСУ наразі не підтвердив і не спростував це повідомлення. Однак у зведеннях Генштабу щодня повідомляють, що в цих районах тривають інтенсивні бої, і що найбільше ворожих атак відбувається на Покровському напрямку.
Передісторія:
- 15 серпня джерела "Української правди" в СБУ повідомили, що напередодні у Курській області РФ спецпризначенці взяли у полон відразу 102 російських військових.
- Російська влада проводить евакуацію з прикордонних районів Курщини.
- Мінреінтеграції пропонує жителям Курщини допомогу в евакуації на територію України.
- 14 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку доби в Курській області є просування на 1-2 км.
- Президент Володимир Зеленський порушив питання створення військових комендатур у Курській області РФ.
- 13 серпня Сирський доповів Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ.