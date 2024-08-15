У Зеленського назвали цілі операції українських військ у Курській області

У прикордонних регіонах Росії, включно з Курською областю, українці вирішують виключно завдання, пов'язані із забезпеченням безпеки. Україна не зацікавлена в окупації цих територій, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява радника голови ОП Михайла Подоляка у Х.



Водночас Подоляк зауважив, що Україна натомість зацікавлена у фактичному знищенні багатьох російських військових об'єктів, витісненні залишків російських військ за лінії, які дають змогу наносити артилерійські та балістичні ракетні удари по українській території.

Також радник голови ОП назвав за мету формування пояса безпеки навколо кордонів України і знищення військової логістики та інфраструктури (включно з базами зберігання, навчальними центрами, місцями зосередження техніки).

Водночас Подоляк наголосив, що Україна і Росія ведуть різні війни, які мають чіткі юридичні визначення.

"Якщо Росія свідомо напала на Україну з метою вбивства мирних мешканців та окупації її території, що є безумовним воєнним злочином, то Україна веде винятково оборонну війну, в тому числі на території агресора для забезпечення захисту власного населення, що є її безумовним правом", - зауважив він.

Операція у Курській області

Нагадаємо, у прикордонних районах Курської області українські Сили оборони проводять операцію, яка триває вже понад тиждень. Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські сили змогли просунутися на 40 квадратних кілометрів та взяти під контроль 74 населені пункти Курської області.

Варто зауважити, що країни-союзники, коментуючи прорив української армії в Курську область, підтримали такі дії, назвавши це правом України у захисті проти російської агресії.

Зокрема, сьогодні стало відомо, що українські війська під час прориву використовують британські танки.

При цьому операція українських військових триває. Сьогодні стало відомо, що бійцям СБУ вдалося взяти у полон відразу 102 російських солдатів, серед них - кадирівські вояки з підрозділу "Ахмат".

Українці продовжують впевнено завойовувати нові населені пункти, через що у військового та політичного керівництва РФ виникла тотальна паніка.Так, у ніч проти 10 серпня, одразу в трьох регіонах РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО).

Йдеться про Брянську, Курську та Бєлгородську області, які розташовані біля кордонів з Україною.

Що стосується окремо Білгородської області, то там сьогодні МНС РФ оголосило режим надзвичайної ситуації (НС) федерального рівня.