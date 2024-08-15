На Курщині ЗСУ захопили в полон близько 2000 військових РФ - The Independent

Українські війська під час операції у Курській області захопили у полон близько 2000 російських військових.﻿ З посиланням на The Independent, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними британського ЗМІ, українські війська під час операції у Курській області взяли в полон російських солдатів, щоб використовувати їх для обміну на своїх цивільних.

Зокрема, один український полковник повідомив The Independent, що в полон потрапило до 2000 російських солдатів. Це не точні дані, однак про велику кількість полонених росіян у Курській області свідчать фото та відео.