Окупанти вбили трьох людей на Донеччині - ОВА
Внаслідок артилерійських обстрілів у четвер, 15 серпня, загинули троє людей на Донеччині. З посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна, повідомляє Новое время.
По его данным, в Николаевке Константиновской громады россияне убили 37-летнего мужчину, попав из ствольной артиллерии в его дом.
В этом населенном пункте также три человека пострадали в результате обстрела заправки в Покровском районе. Все раненые доставлены в больницу.
Филашкин добавил, что два человека погибли в Верхнекаменском Звановской общины.
«Уже вечером россияне обстреляли село из артиллерии — убили 39-летнего мужчину и 60-летнюю женщину», — отметил он.
Глава ОВА призвал местных жителей эвакуироваться.