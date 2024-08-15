Окупанти вбили трьох людей на Донеччині - ОВА

Внаслідок артилерійських обстрілів у четвер, 15 серпня, загинули троє людей на Донеччині. З посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна, повідомляє Новое время.

По его данным, в Николаевке Константиновской громады россияне убили 37-летнего мужчину, попав из ствольной артиллерии в его дом.

В этом населенном пункте также три человека пострадали в результате обстрела заправки в Покровском районе. Все раненые доставлены в больницу.

Филашкин добавил, что два человека погибли в Верхнекаменском Звановской общины.

«Уже вечером россияне обстреляли село из артиллерии — убили 39-летнего мужчину и 60-летнюю женщину» , — отметил он.

Глава ОВА призвал местных жителей эвакуироваться.