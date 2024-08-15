Естонія ніколи не обмежувала Україну у використанні своєї зброї – глава МЗС

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що операція ЗСУ на території Курської області РФ є частиною самооборони України і Естонія продовжує уважно стежити за подіями. Про це йдеться на сайті МЗС країни, повідомляє Новое время.

«Україна має право захищати себе і завдавати ударів по законних військових об'єктах на території Росії. Естонія ніколи не встановлювала жодних обмежень щодо використання наданої нами військової допомоги» , — зазначив Цахкна.

Він також нагадав, що саме Росія розпочала агресію проти України, і війна завершиться лише тоді, коли Росія повністю виведе свої війська з усієї території України та припинить бойові дії.

Міністр підкреслив, що Естонія цілком підтримує Україну в її зусиллях витіснити агресора зі своєї землі та перемогти у війні, тому «уважно стежить за подіями в Курській області».