Швейцарія ввела санкції проти причетних до репресій у Білорусі

Федеральна рада Швейцарії в середу ввела санкції проти 27 громадян Білорусі, причетних до репресій проти демократичних активістів, а також пропагандистів і бізнесменів режиму. Про це йдеться в опублікованому указі швейцарського уряду, повідомляє Європейська правда.

Санкції Швейцарії стосуються переважно працівників та керівників колоній, де утримувалися білоруські активісти та учасники протестів, судді, які приймали рішення щодо них, а також топ-чиновник МВС Білорусі Андрій Ананенко та два його заступники.

Серед пропагандистів у списку згадуються генеральний директор державного агентства БЕЛТА Ірина Акулович, головний редактор видавничого дому "Білорусь сьогодні" Дмитро Жук та кореспондент телеканалу ОНТ Олексій Кряквін.

Також Швейцарія запровадила санкції проти наближеного до Олександра Лукашенка бізнесмена Віктора Шевцова, який нещодавно фігурував у розслідуванні виробництва паспортів у Литві.

На підсанкційних осіб поширюються блокування активів, заборона оформлення кредитів і великих вкладів у Швейцарії, заборони туристичні поїздки, авіаперельоти та інші заходи.