Партизани виявили у російському Воронежі комплекс системи ППО "Панцирь-С"

Партизани у російському Воронежі виявили місце розташування комплексу системи ППО "Панцирь". Вони зазначили місце розташування ворожої техніки на карті, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє рух опору "АТЕШ".

Як зазначають партизани, зафіксована на фото техніка є комплексом російської системи протиповітряної оборони "Панцирь-С1".

Повідомляється, що тамтешні агенти виявили точки розміщення систем протиповітряної оборони, зазначивши, що комплекси типу "Панцир-С1" часто переміщуються різними районами міста та його околиць.

"Агентами збирається інформація про місця їхнього бойового чергування і фіксується будь-яка активність" , - йдеться в повідомленні.

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Що відомо про "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування. Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів (у тому числі комплексів ППО великої дальності) від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу. Також може здійснювати захист об'єкта від наземних і надводних загроз

За даними відомих контрактів, ціна одного ЗПРК "Панцирь-С1" при експортних поставках становить від 13,15 до 14,67 мільйона доларів США.

Розвідки партизан у тилу ворога

Нагадаємо, що партизани систематично проводять розвідку різних стратегічно важливих об'єктів у Росії.

Нещодавно ми розповідали, що агенти руху опору провели розвідку на газопереробному об'єкті, який стабілізує напругу і подає газ у котельні військових частин Красноярська.

Також напередодні партизани розвідали Іркутський завод полімерів (Росія), на якому виготовляються деталі для військової техніки.

Крім того, агенти руху опору повідомляли про переміщення колони російських танків Т-90М "Прорив" до Санкт-Петербурга.