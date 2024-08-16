Шмигаль: Україна вийшла на довоєнні показники експорту

Українські експортери у першому півріччі 2024 року наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35%. Це стало можливим завдяки відкриттю морського коридору в Чорному морі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ми вийшли на довоєнні показники експорту", - сказав він.

Як зазначив прем’єр, з першого дня свого вторгнення Росія робила все, аби українські порти на Чорному морі були заблоковані.

"Таким чином ворог тиснув на економіку України, й одночасно тиснув на наших союзників, створюючи загрози для світової продовольчої безпеки", - додав він.

Шмигаль зазначив, що однією з найбільших перемог для України торік стало відкриття Українського морського коридору.

За його словами, минув рівно рік, і сьогодні можна оцінити надзвичайно важливі результати для нашої країни.

"Більш ніж 2300 суден зайшло в чорноморські порти України за цей рік. Вантажообіг склав більш ніж 64 млн тонн. Майже 44 млн тонн зернових було експортовано з України. Все це мало позитивний вплив на різні галузі нашої економіки та на економіку загалом", - розповів прем’єр.

Український морський коридор

Після того як Росія вийшла із "зернової угоди" в липні минулого року, був створений спеціальний морський коридор, призначений для захисту зерна, яке вивозиться з портів. За даними ВМС, коридор почав працювати на повну потужність до повномасштабного вторгнення Росії.

За рік роботи тимчасового морського шляху 2 379 суден експортували українські вантажі до 46 країн світу. Загальний вантажообіг - 64,4 млн тонн, з яких 43,5 млн тонн - продукція українських аграріїв.

З 15 березня 2024 року Український коридор, що проходить через порти "Великої Одеси", розпочав роботу у цілодобовому режимі, що збільшило показники експорту аграрної та іншої продукції на 20%.