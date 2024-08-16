Український омбудсмен пояснив небезпеку відвідування Білорусі під час війни

Відвідування Білорусі громадянами України може бути небезпечним через низку факторів. Особливо вагомою причиною не їхати у сусідню країну є т. зв. фільтраційні заходи, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення українського омбудсмена Дмитра Лубінця в Telegram.

Як зазначає омбудсмен, після прибуття громадяни України будуть піддані фільтраційним заходам: опитуванням про мету приїзду, особисті дані політичні погляди та інше.

Особисті телефони вилучаються для більш поглибленого аналізу - їх підключають до спеціалізованого криміналістичного софту для того щоб вилучити інформацію з Telegram, Signal, What's Up та інших месенджерів.

"Навіть видалені діалоги чи окремі повідомлення відновлюються, на цьому етапі є ризик бути затриманим і нести за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі" , - зауважує Лубінець.

За наявності інформування чи передачі даних, що для білоруської влади є чутливими, трапляються випадки депортації з країни, чи звинувачення які тягнуть за собою кримінальну відповідальність за статтею про екстремізм. Громадяни України на території Білорусі, як і у Російській Федерації, піддаються прискіпливі увазі з боку спеціальних служб та поліції.

"На території Білорусі діє консульський відділ посольства України в республіці Білорусь до якого можуть звернутися громадяни України телефон +375172831989" , - зауважив український омбудсмен.

Небезпека перебування в Білорусі

Нагадаємо, в Білорусі діє жорсткий режим самопроголошеного диктатора Олександра Лукашенко. Він усіляко сприяє диктатору Володимиру Путіну у його планах щодо захоплення українських території та депортації українського населення з окупованих територій.

Нагадаємо, Лубінець заявляв, що українська влада має підтвердження того, що територією Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

Варто зауважити, що ті, хто потрапив під приціл режиму Лукашенка, часто опиняються за ґратами за статтею "екстремізм". Втім, полюють білоруські силовики і на закордонних журналістів. Так, у неволю потрапив польський журналіст Анджей Почобут, якого вже декілька років утримують у колонії. Зокрема й за це Білорусь отримала чимало додаткових санкцій.