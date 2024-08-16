Аграрії у зонах бойових дій зможуть отримувати субсидію: Шмигаль назвав умови

Українські аграрії у зонах бойових дій зможуть отримувати субсидію. Йдеться про додаткову грошову допомогу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск програми підтримки аграріїв - механізм надання спеціальних субсидій. Допомогу отримуватимуть аграрії, які працюють у прифронтових регіонах.

Як пояснив прем'єр-міністр, держава буде платити тисячу гривень на один гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій. По 2 тисячі гривень на гектар отримуватимуть аграрії, які працюють на території бойових дій.

"Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях та в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють" , - додав Шмигаль.

Допомога для аграріїв

Нагадаємо, навесні 2024 року в Україні запровадили нові виплати для українських фермерів та аграріїв з зони, де йдуть активні бойові дії.

У травні уряд ухвалив рішення відтермінувати повернення кредитів для аграріїв з прифронтових і окупованих територій України. Термін погашення кредитів відклали до 31 грудня 2025 року.