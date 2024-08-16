Росіяни планують розміщувати "біженців" з Курської області в окупованому Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі псевдоочільник міста Олег Моргун видав доручення "головам" районів щодо підготовки до можливого розміщення біженців з Курської області Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Маріуполя.

Згідно з документом окупантів, "чиновники" мають надати пропозиції щодо оптимізації розміщення осіб, які втратили житло внаслідок бойових дій у 2022 році.

Окупанти також планують використовувати “безхозне” житло для біженців з Росії.

"В окупованому Маріуполі досі тисячі родин чекають на обіцяне загарбниками компенсаційне житло. Замість цього псевдовлада будує іпотечні будинки, а тепер ще й планує віддавати квартири маріупольців жителям Курської області", - заявили у міськраді.

Ситуація в Курській області

Другий тиждень поспіль на території Курської області йдуть інтенсивні бойові дії. Українські Збройні сили вже контролюють понад 70 населених пунктів регіону. Нещодавно в області була створена військова комендатура, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Зокрема, українські війська захопили роту російських солдатів, серед яких є бійці підрозділу “Ахмат”, що має зв’язки з Кадировим.

Як повідомляє The Independent, загальна кількість російських солдатів, захоплених українськими військовими в Курській області, вже досягла близько 2 тисяч.