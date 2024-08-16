Журналісти дізналися, хто може стояти за розтратою коштів в "Укрнафті"

Київська міська прокуратура веде розслідування щодо розтрати державних коштів в "Укргазвидобуванні", проте аналогічні спекуляції в "Укрнафті" залишаються без належної уваги з боку правоохоронних органів. З посиланням на відповідне розслідування, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Як зазначається, просуванням аналогічних схем в "Укрнафті" займається та сама команда управлінців з "Укргазвидобування".

"Комерційний блок 'Укргазвидобування" під час укладання договорів з недобросовісними підрядниками очолювали Сергій Федоренко та Тетяна Сидоренко. Ці особи, залишивши за собою розгалужену систему корупційних схем, тепер впроваджують їх в іншому державному підприємстві - "Укрнафта", де займають аналогічні керівні посади" , - йдеться в матеріалі.

Також стало відомо, що "Укрнафта" почала укладати контракти з тими ж підозрілими контрагентами на постачання залізобетонних плит.

"Київська прокуратура займається лише випадками розтрати в "Укргазвидобуванні", тоді як аналогічні корупційні схеми в "Укрнафті" ігноруються" , - зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрнафта" уклала договір зі швейцарською компанією AGTG SA на закупівлю метилтретинного бутилового етеру (МТБЕ) з переплатою.

За даними журналістів, ця закупівля, на суму понад 1 млрд гривень, не була відображена на сайті "Прозорро".