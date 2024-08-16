АРМА оголошує конкурси на арештоване майно Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує конкурси на відбір оцінювачів та управителів для трьох заводів у Львівській області та у столиці, спортивної бази в Київській області, трьох квартир та житлового будинку в Києві, повідомляє Новое время.

Як зазначається в заяві АРМА, йдеться про майно, яке належало держзраднику Віктору Медведчуку.

Як повідомляє АРМА, на сайті Нацагентства вже оголошені конкурси щодо:

Спортивної бази Жовтень у Обухівському районі Київської області.

Цегельного заводу Керамбуд у Львові. Виробника бетону Бетонбуд та будівельного підприємства Капітал Плаза у Львівській області.

Трьох квартир в Оболонському районі м. Києва та приватного будинку.

Кожен бажаючий, крім представників держави агресора, можуть взяти участь у конкурсах на відбір оцінювача та управителя цими активами. Після проведення незалежної оцінки по кожному з цих активів та обрання управителів, це майно почне працювати на благо держави, приносячи значні кошти до Державного бюджету України.

Користь державі вже приносять й інші арештовані активи держзрадника, які були передані до АРМА. Зокрема, завдяки управлінню Нацагентством нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» держбюджет отримав більше 25 млн грн. А передане в управління АРМА АЗС Glusco за 8 місяців 2024 року забезпечило надходження більше 50 млн грн.

Також АРМА вже реалізувало автотранспорт Медведчука на майже 3 млн грн. Нацагентство вже отримало незалежну оцінку щодо 20 колекційних наручних годинників Медведчука. Оцінені в 10,6 млн грн годинники незабаром будуть реалізовані через онлайн-аукціон. Агентство також найближчим часом очікує на результат оцінки 136 картин держзрадника.