Параллельно с продвижением на Курщине ВСУ пытались прорваться на Белгородщину - WP

Українські бійці кілька днів тому проривалися у Бєлгородську область паралельно із розширенням наступу в Курській, проте зіштовхнулися із сильним опором росіян.﻿﻿ Об этом The Washington Post, який поспілкувався із бійцями, що брали участь у штурмі, повідомляє Українська правда.

Журналісти видання поспілкувалися із трьома пораненими українськими солдатами, у тому числі командиром, які перетнули кордон із Росією на бронетранспортерах в селі Колотилівка.

За словами солдатів, російські війська в Бєлгороді виглядали підготовленими до їхнього прибуття, на відміну від швидкого просування українських підрозділів через Курськ. Хоча деякі з них відступили, місцевість була укріплена протитанковими загородженнями типу "зуби дракона" і сильно замінована. Майже одразу українці потрапили під інтенсивний обстріл артилерії, безпілотників та авіабомб.

За словами солдатів, українці просунулися вперед приблизно на шість миль (до 10 км – ред.), захопивши покинуті позиції російських військ. Але бої залишалися інтенсивними.

"Вся наша група була поранена в день нашого прибуття" , - сказав Хакер.

За його словами, багато українських військовослужбовців були контужені або важко поранені, інші загинули, і їх довелося залишити.

Обстріли залишалися настільки інтенсивними, що ті, хто вижив, були змушені ховатися в російських окопах протягом декількох днів, поки в четвер (15 серпня – ред.) рано вранці не прибув бронетранспортер, щоб евакуювати їх для надання медичної допомоги. Деякі з них були поранені більше одного разу, поки чекали на допомогу.