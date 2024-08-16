Уряд запровадив експериментальні зміни щодо військового обліку

На засіданні Кабінету міністрів України ухвалили постанову щодо запуску експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомляє Новое время.

Основні положення постанови:

1. Військовий облік для призовників:

Чоловіків віком від 17 до 25 років візьмуть на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

2. Перевірка документів за кордоном:

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів, проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему Трембіта.

3. Внесення до реєстру:

Чоловіки віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.

Це також стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.

4. Формування переліку громадян:

В Україні сформують перелік чоловіків віком від 16 до 60 років, дані яких мають внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів та які мають стати на військовий облік.

Над проєктом постанови спільно працювали Міністерство реінтеграції, Міноборони, ДМС, МВС і Генштаб ЗСУ.