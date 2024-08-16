Благодійний фонд "Охматдит" та лікарня не можуть поділити 378 млн

Директор дитячої лікарні Охматдит Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд Охматдит — здорове дитинство не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після ракетного удару, повідомляє Новое время.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання.

«Ми підтримуємо рішення МОЗ провести новий тендер і, відповідно, скасовуємо результати попереднього. Також ми припиняємо діяльність консультативної ради при наглядовій раді Фонду з питань поточного ремонту будівлі Охматдит» , — ідеться в повідомленні.

Там також уточнили, що всі кошти, зібрані на відновлення Охматдиту після 8-го липня, залишаються на рахунку фонду Охматдит — здорове дитинство. У фонді додали, що готові оплатити «будь-яку нагальну потребу лікарні»: медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що «за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу».

«Попри це, на фонд чинять тиск. Ми отримали лист від Національної поліції України про проведення досудового слідства та вимоги надати копій документів. На нас тиснуть, щоб ми перерахували кошти на казначейські рахунки лікарні. Уже зараз» , — додали там.

Жолнір заявив, що після ракетного удару, для швидкого інформування громадян і бізнесменів, які долучилися до збору коштів, реквізити фонду були оприлюднені на сторінках лікарні та її співробітників у соціальних мережах, а також у ЗМІ. При цьому до всіх публікацій і листів спонсорів, починаючи з 8 липня, додавали реквізити і фонду.

«Той факт, що фонд містить у своїй назві ім'я Охматдит, став для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти будуть використані за призначенням і в жодному разі не підуть на цілі, не пов’язані з процесом відновлення. У результаті за кілька діб фонд отримав рекордну суму. І в нас не було жодних сумнівів у тому, що ці кошти будуть використані на відновлення Охматдиту. Таке навіть неможливо було уявити… До сьогоднішнього дня» , — розповідає ситуацію головлікар.

Директор лікарні також зазначив, що комунікація із зазначеним фондом почала погіршуватися після перших публічних скандалів і прохання перерахувати гроші на відновлення лікарні з рахунку фонду на рахунок лікарні.

«Ми чомусь перестали знаходити спільну мову, на наші листи ми не отримували перерахування, а сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо абсолютно різне бачення того, як лікарня має відновлюватися. Зранку ми дізналися, що БО Благодійний фонд Охматдит — здорове дитинство не планує переказувати кошти на рахунок Охматдиту. Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО Благодійний фонд Охматдит — здорове дитинство» , — стверджує головний лікар закладу.

Жовнір вимагає від фонду перевести кошти, отримані на всі банківські та фінансові рахунки організації, на Казначейський рахунок Охматдиту.

Крім того, каже Жолнер, лікарня розглядає ймовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними, а також «ймовірно шахрайськими».