Кабмін підтримав законопроєкт щодо заборони використання російських програм

16 серпня Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про санкції» щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів». З посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку, повідомляє ЮрЛіга.

Документ передбачає введення нових видів санкцій, спрямованих на протидію кіберзагрозам та захист національних інтересів.

Законопроєкт передбачає заборону поширення та використання юридичними особами програмних продуктів, які:

створені фізичними чи юридичними особами з іноземних держав, до яких застосовано санкції;

створені юрособами, частка у статутному капіталі яких перебуває у власності таких держав;

створені юрособами, які перебувають під контролем іноземних юридичних чи фізичних осіб, які здійснюють терористичну діяльність;

створені з використанням вихідного або об'єктного коду програмних продуктів, що підпадають під санкції;

розроблені особами, які підпадають під санкції, незалежно від країни їхнього походження.

Законопроєкт також передбачає заборону доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті, які належать або контролюються особами чи організаціями, щодо яких застосовано санкції. Це стосується вебсайтів, вебсторінок, електронних комунікаційних мереж та інформаційно-комунікаційних систем.