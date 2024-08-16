Росіяни пишуть про знищення мосту на Курщині, сотні солдатів РФ могли потрапити в оточення

У пʼятницю, 16 серпня, українські військові зруйнували міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області﻿. З посиланням на російський Telegram-канал Mash, повідомляє Ділова столиця.

Пізніше інформацію також підтвердив радник т.в.о. губернатора Курської область Роман Альохін.

За словами російської сторони, українські війська завдали ударів з HIMARS та зруйнували міст через річку Сейм у Курській області.

"Противник перейшов до реалізації плану захоплення ділянки Глушківського району за річкою Сейм" , — заявив радник т. ﻿ в.о. губернатора Курської області.

Частина Глушковського району зараз фактично відрізана від Курської області. Мова йде про Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно та ще близько 27 населених пунктів. Евакуюватися звідти можливо лише через річку, а всі мости зруйновано.

У 205-й окремій мотострілецькій бригаді РФ скаржаться, що в оточення могли потрапити 700 російських військових.

Як повідомляла "ДС", Росія виводить частину своїх військ з України через наступ Збройних сил України в Курській області. Їх перекидають на Курщину для стримування українського просування.