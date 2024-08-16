У Пентагоні зробили заяву щодо заборони на удари вглиб Росії

Досі Росія не відповіла на жоден так званий перетин "червоних ліній". Однак це не означає, що вона не відповість у майбутньому. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Кореспондент.

Журналісти запитали, чому США досі вважають, що далекобійні удари вглиб Росії призведуть до ескалації, при тому, що нині жоден перетин силами ЗСУ "червоних ліній", які встановлювала РФ, не призвів до відповіді. Заступник речника Пентагона зауважила, що немає гарантій, що Росія не відповість у майбутньому.

"Те, що Росія не відповіла на щось, не означає, що вона не може чи не відповість у майбутньому" , - пояснила Сінгх.

Водночас представниця Пентагону наголосила, що зброю та засоби для оборони надають Україна не лише США, а коаліція партнерів.