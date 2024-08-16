З російської окупації повернули ще вісім українських дітей
На підконтрольну Україні територію повернули ще вісьмох дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Про це заявило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомляє Ділова столиця.
Серед врятованих дітей – 16-річна дівчина родом з Івано-Франківської області. У 2021-му році вона переїхала до свого батька в Росію. Однак той трагічно загинув у ДТП.
"Попри спроби влади РФ переконати дівчину залишитися і прийняти опіку російських громадян, вона прагнула повернутися додому. На щастя, її успішно привезли до матері", – розповіли у міністерстві.
Вчора очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути дві українські родини, які виховують трьох хлопчиків. Найстаршому – 17 років, наймолодшому – лише 10.