Повітряні сили підтвердили знищення мосту через річку Сейм на Курщині

Українська авіація бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. Сьогодні було знищено міст через одну з річок регіону.﻿ З посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку" , - написав Олещук.

За його словами, українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника.

"Дякую льотчикам та усім, хто забезпечує бойову роботу авіації" , - написав він.

Сьогодні російські Telegram-канали почали заявляти, що українські війська нібито знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове Курської області, який є важливою артерією логістики у цьому районі.