Окупанти знищили винищувач МіГ-29 у Дніпрі

У п'ятницю 16 серпня російські війська вдарили по Дніпру балістикою. Авіація Повітряних сил втратила винищувач МіГ-29, на щастя без людських жертв. З посиланням на коментар Повітряного командування «Схід», полковника Юрія Ігната, повідомляє Українська правда.

У ПвК "Схід" повідомили, що близько полудня ворог ударив удар по Дніпру трьома ракетами "Іскандер" М та близько 17 години завдав повторного удару балістикою.

Про наслідки у командуванні не повідомляють.

Водночас Юрій Ігнат підтвердив, що внаслідок повторного удару противника у п'ятницю було знищено МіГ-29.