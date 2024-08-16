Окупанти знищили винищувач МіГ-29 у Дніпрі
У п'ятницю 16 серпня російські війська вдарили по Дніпру балістикою. Авіація Повітряних сил втратила винищувач МіГ-29, на щастя без людських жертв. З посиланням на коментар Повітряного командування «Схід», полковника Юрія Ігната, повідомляє Українська правда.
У ПвК "Схід" повідомили, що близько полудня ворог ударив удар по Дніпру трьома ракетами "Іскандер" М та близько 17 години завдав повторного удару балістикою.
Про наслідки у командуванні не повідомляють.
Водночас Юрій Ігнат підтвердив, що внаслідок повторного удару противника у п'ятницю було знищено МіГ-29.
"На жаль, сьогодні втратили МіГ-29. На щастя – усі живі здорові. Війна...", - заявив він.