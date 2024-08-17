ISW: Українські війська просунулися на південний схід від Суджі на Курщині

Згідно із зібраними й проаналізованими даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові продовжили просування в Курській області Росії, зокрема на південний схід від Суджі, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

"Українські сили продовжили незначне просування на південний схід від Суджі 16 серпня на тлі продовження українських операцій у Курській області".

У звіті відзначають, що російські так звані військові блогери стверджують, що українські сили просунулися на схід від Мирного і на південь від Спального (обидва на південний схід від Суджі), а геолокаційні знімки, опубліковані 15 серпня, вказують на те, що українські війська нещодавно діяли в межах села Борки (на південний схід від Суджі).

Крім того, за їхніми даними, бойові дії тривають на північ від Суджі біля Руського Поречного, на схід від Суджі біля Агронома та на південний схід від Суджі вздовж лінії Гир'ї-Комишне-Крупець-Спальне.

Разом з тим Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українську бронетанкову атаку в напрямку Гордіївки (на південь від Кореневого) та українські атаки на захід від Анастасіївки і на південний схід від Каучука (обидва на північний схід від Кореневого і приблизно за 27 км від кордону).

Російські блогери також стверджували, що війська РФ завдали ударів по українських силах, що діють поблизу Отруби (на південний захід від Кореневого і вздовж кордону).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 15 і 16 серпня, вказують на те, що українські війська продовжують діяти на всій заявленій межі українського просування в Курській області, в тому числі поблизу Суджі".

Українські офіційні особи повідомили, що українські сили продовжують просуватися в Курській області, і припустили, що вторгнення змусило Росію більш охоче розглядати можливість обміну військовополоненими.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив 16 серпня, що українські війська просунулися на відстань від одного до трьох кілометрів у районах Курської області.

Ключові висновки ISW за 16 серпня: