Росіяни завдали удару по центру Сум: вибиті вікна, горять автомобілі

Голова Сумської МВА Дмитро Дрозденко повідомив про приліт у районі проспекту Свободи в Сумах, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Дрозденко в telegram, Сумська ОВА.

"Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок".

Дрозденко зазначив, що працюють усі відповідні служби.

"Пошук постраждалих продовжується, наразі одна людина, якій надано допомогу.

Розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків".

Росіяни поцілили в автостоянку неподалік від центру міста.

В ОВА повідомили, що вранці 17 серпня ворог здійснив ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру.

Нагадаємо:

Вранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух.