Відео з обезголовленням українського воїна: правоохоронці почали розслідування

За фактом поширення відео з обезголовленням ймовірно українського захисника правоохоронці почали розслідування, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

16 серпня у соцмережах з'явилося відео, на якому представники ЗС РФ демонструють голову нібито українського військового, насаджену на палю. За даними аналітичного проєкту Deep State, місцем злочину є КПП Колотилівка у Бєлгородській області РФ.

Повідомляється, що в межах розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних з нею обставин.

В Офісі генпрокурора наголошують: поширення представниками РФ такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права.

Вказано, що досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ СБУ.

Передісторія: