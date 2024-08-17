Times: США блокують дозвіл Британії бити ракетами Storm Shadow по Росії

Вашингтон фактично блокує дозвіл Британії на використання Києвом ракет Storm Shadow на території Росії на тлі побоювань адміністрації Байдена щодо ескалації війни, повідомляє Європейська правда.

Як про це стало відомо The Times.

Британія чекає на схвалення США, перш ніж дати українцям зелене світло на використання своїх ракет на території Росії. Однак, як повідомило джерело в уряді Британії, запит надійшов у систему більше місяця тому, але відповіді і досі немає.

За словами співрозмовника, наскільки він розуміє, ця тема фактично "застрягла в їхній системі". Друге джерело в уряді Великої Британії підтвердило, що "дискусії навколо Storm Shadow з союзниками все ще тривають", а третє джерело в оборонному відомстві описало це як "рутинний процес в США".

Зрозуміло, що хоча Велика Британія хоче дати Україні свободу робити з далекобійною зброєю все, що вона захоче, це вимагає консенсусу з боку союзників, включаючи США, Францію і третю країну НАТО, яка не була названа. Джерело в уряді підкреслило, що Британія не звинувачує США в затримці, додавши, що такі зміни в політиці потребують часу.

Storm Shadows можуть вести вогонь по цілях на відстані 250 кілометрів і можуть бути використані для ураження військових баз в глибині Росії, які відіграють вирішальну роль у військових діях Москви в Україні.

Сабріна Сінгх, заступниця речника Міністерства оборони США, визнала на брифінгу, що США "занепокоєні ескалацією", коли йдеться про використання Україною далекобійної зброї.

Вона також припустила, що далекобійне озброєння не потрібне для того, щоб допомогти Україні звільнити свою територію.

Метью Палмер, тимчасовий повірений у справах США у Британії, в інтерв'ю радіостанції Times, яке вийде в ефір у неділю, дистанціювався від думки, що США мають якесь право голосу в цьому питанні, заявивши, що умови, на яких може бути використана британська зброя, є справою Лондона і Києва.

Серед британських військових існує теорія, що США, можливо, чекають, щоб оцінити вплив або наслідки української операції в Росії, перш ніж приймати рішення, хоча вони заявили, що очікують швидкого вирішення цього питання.

Міністерство оборони Британії 15 серпня підтвердило, що українські війська можуть використовувати британську зброю на російській території для самозахисту, за одним винятком.