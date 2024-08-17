ЗМІ: Німецький уряд не зміг профінансувати систему ППО IRIS-T для України

Німецький уряд не зміг надати фінансування для нової системи ППО IRIS-T, яку виробник був готовий передати Україні після удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у липні, повідомляє Європейська правда.

Про це стало відомо Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung від джерела.

Відсутність фінансування пов’язана із забороною на додаткову військову допомогу Україні на тлі бюджетних переговорів в урядовій коаліції.

Джерело повідомило, що через те, що заморожування нової допомоги вже діє, нещодавно не змогли профінансувати наявну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Виробник, Diehl Defence, зміг запропонувати її одразу після руйнівного російського бомбардування дитячої лікарні в Києві в липні, тому що інший клієнт хотів відмовитися від поставки на користь України.

Однак гроші не були затверджені – всупереч бажанню міністра оборони Бориса Пісторіуса. Його міністерство і компанія Diehl не захотіли це коментувати.

Видання зазначає, що через нове обмеження необхідна додаткова військова допомога на суму майже чотири мільярди євро не може бути надана цього року, хоча промисловість могла б її надати. Це підтвердили кілька джерел у федеральному уряді.

Міністерство оборони дійсно хотіло замовити військове обладнання для України на цю суму в цьому році, але Канцелярія і Міністерство фінансів, очевидно, проти цього. Список Міноборони також включає систему протиповітряної оборони, яку пропонував Diehl. Інші найбільші статті – артилерійські боєприпаси, безпілотники, витрати на технічне обслуговування і запасні частини для вже поставленого німецького озброєння, такого як танки і гаубиці. Однак кажуть, що невелика частина цього зараз фінансується за рахунок "залишків коштів".

На думку експерта, навряд чи можливі нові замовлення на період до 2028 року. Наразі Україна все ще отримує поставки, але лише за старими контрактами.

Напередодні стало відомо, що керівники урядової коаліції в Німеччині досягли фінального компромісу стосовно бюджету на 2025 рік.

Як і в старому, так і в новому проєкті передбачається, що військова допомога Україні буде скорочена приблизно удвічі – з 8 до 4 млрд євро.