Австрія почне видавати українцям новий дозвіл на перебування: умови
Українські біженці в Австрії зможуть отримати новий дозвіл на тимчасове проживання з правом на роботу та можливістю продовження. Оформити такий документ можна буде з 1 жовтня 2024 року, повідомляє РБК-Україна.
Сайт розповідає, які умови отримання картки "RWR+" для українських біженців та які її переваги.
Що дасть українцям новий дозвіл на проживання
Тимчасовий захист для українців в Австрії продовжений до березня 2025 року. Люди із цим статусом мають ID-картку для переселенців (так звану "синю картку").
З 1 жовтня 2024 року українці, які отримали тимчасовий захист в Австрії, зможуть оформити "Червоно-біло-червону картку плюс" ("RWR+"). Це дозвіл на тимчасове проживання з можливістю продовження. З нею власник може залишатися та працювати в Австрії. Додатковий дозвіл на працевлаштування не буде потрібен.
Цей дозвіл на проживання дійсний протягом обмеженого періоду (зазвичай рік), але його можна продовжити.
Наразі на офіційних сторінках органів влади в Австрії починається багатомовна кампанія з роз'яснення щодо переходу на картку "RWR+". Онлайн-запис на прийом буде активований з 2 вересня 2024 року.
Як пояснюють в австрійському МВС, "червоно-біло-червона карта плюс" передбачає:
- право працювати в Австрії;
- зазвичай видається на рік, потім можна продовжити на три роки, а через 5 років з цією карткою можна буде отримати дозвіл на постійне проживання у ЄС. Із "синьою карткою" це буде неможливо;
- є можливість возз’єднання сім'ї;
- право залишатися в Австрії після закінчення тимчасового захисту;
- неможливо буде отримати соціальну допомогу.
Якщо людині видадуть "червоно-біло-червону картку плюс", вона одночасно збереже і право на проживання як переміщена особа ("синя карта"). Якщо право на проживання біженців буде продовжено після 3 квітня 2025 року, українці отримають продовжену "синю карту".
Які умови переходу на картку "RWR+"
Для того, щоб податися на отримання картки "RWR+", треба відповідати таким вимогам:
- мати право на проживання для переміщених осіб ("синя карта");
- мати дійсний проїзний документ (паспорт);
- працювати за повним страхуванням не менше 12 місяців за останні 24 місяці;
- володіти німецькою мовою на рівні A1 (CEFR). Підтвердити можна лише дипломами від: Австрійського інтеграційного фонду (ÖIF), Австрійського мовного дипломуз німецької мови (ÖSD), Goethe Institute, Telc GmbH;
- мати достатній дохід - від 1218 євро на місяць на одну людину або 1921 євро на місяць для пари.
Щоб українці могли дізнатися, чи відповідають вони вимогам, розроблений окремий онлайн-помічник, який також доступний англійською та російською мовами.
Раніше дослідники з Австрійської академії наук дійшли висновку, що українські біженці в Австрії – високоосвічені люди, частина з яких приїхали залишитися.
При підготовці матеріалу використані такі джерела: офіційний сайт Відня, сайт Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії, ots.at.