Росіяни вночі атакували дронами Київщину: в ОВА розповіли про наслідки
Армія РФ у ніч на 19 серпня атакувала ударними дронами Київську область, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.
"Ворог вкотре намагався атакувати вночі ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", — розповів він.
Влучань в житло чи критичну інфраструктуру не допущено, каже голова ОВА. Постраждалих немає.
"Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів", — зазначив Кравченко.
Як повiдомлялось, вночі ППО збила 11 "шахедів" у 8 областях.