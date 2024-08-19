Росіяни вночі атакували дронами Київщину: в ОВА розповіли про наслідки

Армія РФ у ніч на 19 серпня атакувала ударними дронами Київську область, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.

"Ворог вкотре намагався атакувати вночі ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі" , — розповів він.

Влучань в житло чи критичну інфраструктуру не допущено, каже голова ОВА. Постраждалих немає.

"Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів" , — зазначив Кравченко.

Як повiдомлялось, вночі ППО збила 11 "шахедів" у 8 областях.