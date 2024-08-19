У Херсонської ОВА оцінили готовність області до опалювального сезонуу

У Херсонській області готуються до опалювального сезону. У котельнях встановлюють когенераційні установки, щоб забезпечити електроенергію і тепло навіть у надзвичайній ситуації, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiв голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Щодо опалювального сезону, зараз рівень готовності 53%" , - сказав він.

За його словами, тільки в Херсоні є централізоване теплопостачання, зараз продовжують готувати до роботи котельні, тепломережі.

"В той же час ми встановлюємо в котельнях когенераційні установки. Нині є вісім одиниць такого обладнання, триває процес їх підʼєднання. Ми встигнемо, ми це здатні забезпечити, навіть якщо у нас світла не буде, то ці установки дають електроенергію на внутрішні потреби котельні. Ми і електроенергією і теплом будемо забезпечені, навіть у надзвичайній ситуації" , - сказав він.

Як зазначив Прокудін, по опалювальному сезону іде співпраця з міжнародними партнерами.

"У нас 77 тисяч людей потребують опалювальні матеріали. Минулого року ми все відпрацювали, були забезпечені всі категорії населення в Херсонській області. В цьому році ми почали цей процес з початку літа, на 30% люди вже забезпечені. Я думаю, ми витягнемо цей опалювальний сезон" , - додав голова Херсонської ОВА.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у Херсонській області триває активна підготовка до опалювального сезону. За його словами, "Херсонтеплоенерго" має вже сім когенераційних установок, одержаних у рамках співробітництва України з USAID.

При цьому у регіоні забезпечують автономність медустанов. Серед дев'яти лікарень Херсонської області резервне теплопостачання забезпечене у восьми, резервні свердловини у п'ятьох, резервне електропостачання у всіх дев'яти.