Єрмак: Церква в Україні буде позбавлена московського впливу

Церква в Україні найближчим часом буде позбавлена московського впливу. Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні, для них не існує віри, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Ще з радянських часів церква у Росії і для Росії – це територія та вуха їх спецслужб. Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні. Для них не існує Бога, не існує віри. Це ширма для вбивств і насильства", - заявив Єрмак.

Він також додав, що в Україні сьогодні знаходяться ті, які готові захищати вплив московської церкви, погрожувати їм в соцмережах тощо.