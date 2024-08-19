Зеленський: Росіяни використовують ЗАЕС як майданчик для ударів по Нікополю

Росія шантажує світ загрозою катастрофи на Запорізькій АЕС, але водночас використовує її з військовою метою, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Вже більш ніж два роки російський окупант контролює найбільшу у Європі атомну станцію — Запорізьку АЕС. І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи та світу. Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС, використовує територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає військову техніку та боєприпаси на території ЗАЕС. Тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки й загалом повернення ситуації навколо ЗАЕС до нормальності" , — йдеться в дописі в його Telegram-каналі.

Президент зазначив, що протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів.

"І так буде й надалі, але для цього має припинитися злочинна російська присутність на ЗАЕС" , — додав Зеленський.

Як повiдомлялось, представники МАГАТЕ не змогли потрапити всередину градирні на ЗАЕС, де 11 серпня сталася пожежа — росіяни перешкоджали фахівцям.