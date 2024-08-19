СБУ нейтралізувала російську агентурну мережу на Миколаївщині

Правоохоронці нейтралізували російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях — агенти шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

У Миколаєві затримали двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували одразу дві російські спецслужби: ФСБ та воєнна розвідка РФ.

За даними слідства, один із затриманих — місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з резидентом агентурної групи РФ, колишнім посадовцем розформованої міліції. За вказівкою резидента його агент у Миколаєві збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ. Також — шукав локації стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу та звітував окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах України. Для цього — використовував власне службове становище, а також випитував потрібні йому відомості у своїх колег по роботі під виглядом товариських розмов.

"Також резидент російської агентури залучив до розвідувально-підривної діяльності свого батька — мешканця Миколаєва, який раніше працював у розформованій міліції. За його координатами окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб’єктів на Прикарпатті. Для коригування ворожого вогню ексміліціонер "втемну" використав свого знайомого, який проживає на території західного регіону України.Ще одним завданням цього агента був пошук потенційних кандидатів на вербування, зокрема серед колишніх та діючих правоохоронців та військових на Миколаївщині" , — кажуть у СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки задокументувала його дії та затримала під час спроби втекти до Криму. Одночасно затримали й чинного правоохоронця.

Затримання в Миколаївській області

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документи із доказами злочинів. Також виявлено російську символіку та рублі.

Агентам оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Під час обшуків виявлено російську символіку та рублі

Крім того, за цією ж статтею Кримінального кодексу України заочну підозру отримав резидент агентурної групи.

Як повiдомлялось, правоохоронці затримали ворожого інформатора, який передавав окупантам локації Сил оборони в Донецькій області.