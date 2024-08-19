У Башкортостані стався вибух на нафтохімічному заводі: сталася розгерметизація

У Башкортостані стався вибух на території трубопроводу нафтохімічного заводу в Стерлітамаку, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу ASTRA.

За даними каналу, троє людей отримали поранення внаслідок вибуху на трубопроводі нафтохімічного заводу в Стерлітамаку Попередньо, двоє потерпілих є працівниками підприємства, ще один – очевидець.

У виданнях стверджують, що на газопроводі в Стерлітамаку сталася розгерметизація, у гасінні пожежі задіяні 20 осіб та шість одиниць техніки.