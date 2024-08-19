У Німеччині пообіцяли допомагати Україні стільки часу, скільки потрібно

Німеччина продовжить надавати підтримку Україні в її захисті від російського вторгнення стільки часу, скільки потрібно. Так, у Берліні прокоментували публікацію Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) про те, що міністерство фінансів не схвалить додаткові заявки на військову допомогу Україні через бюджетні обмеження, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прес-секретар міністерства фінансів Фабіан Лебер заявив, що правляча коаліція канцлера Олафа Шольца та її міжнародні партнери покладатимуться на частину підтримки уряду в Києві, що фінансується за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів російського центробанку.

"Ми, як і раніше, стоїмо пліч-о-пліч з Україною, і це особливо стосується" міністра фінансів Крістіана Лінднера, сказав Лебер журналістам на черговій прес-конференції. "Він каже, що, звичайно, ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно".

Європейський Союз, США та інші країни "Великої сімки" працюють над затвердженням планів щодо надання Україні кредитів на суму 50 млрд доларів до кінця року відповідно до угоди, досягнутої на саміті лідерів "Великої сімки" у червні.

І Лебер, і заступник прес-секретаря уряду Вольфганг Бюхнер заявили, що Німеччина чекає на угоду щодо плану до кінця цього року, щоб Україна могла почати отримувати кошти з 2025 року.

"Обіцянка канцлера про те, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно, залишається в силі, - сказав Бюхнер. Ніхто, і насамперед президент Росії, не може сподіватися, що ми зменшимо оберти".

Нагадаємо, газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ( FAZ) з посиланням на лист міністерства фінансів від 5 серпня повідомила , що жодних нових запитів на фінансування для України не буде схвалено на прохання канцлера Олафа Шольца. Близько 8 млрд євро вже виділено на військову допомогу Україні 2024 року, а закладені до бюджету 4 млрд євро на 2025 рік уже перекрито.

Уряд Німеччини заявив, що замість того, щоб витрачати гроші платників податків , він хоче використати доходи від заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні у координації зі своїми партнерами щодо G7.