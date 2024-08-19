На російському ТБ виступили за килимові бомбардування Курська

Колишня депутатка Держдуми Росії, політолог Наталія Нарочницька виступила за килимові бомбардування Курської області, до якої увійшли Збройні сили України, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона заявила на ток-шоу в ефірі пропагандистського "Першого каналу".

При цьому вторгнення ЗСУ до Курської області вона описує словами "те, що сталося".

Жінка виступила за "відплату" щодо Сил Оборони України.

"Треба їх оточити та знищити все килимовими (бомбардуваннями — "ДС")…" , — розповіла "експерт".

Нарочницька також "сподівається", що саме до цього і "готується" російська армія у світлі евакуації населення із цього регіону.

"Мем "Бомбити Воронеж" перетворився на життя — кремлівський політолог Нарочницька пропонує влаштувати килимові бомбардування по Курську" , — з іронією пишуть у Мережі.

Мем "Бомбить Воронеж" превратился в жизнь - кремлёвский политолог Нарочницкая предлагает устроить ковровые бомбардировки по Курску ???? pic.twitter.com/w7HF28GaVV — Aleksandrs Suhanovs (@sashasuhanov) August 18, 2024

Нагадаємо, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович після оголошення про " закінчення роману " з Україною констатував гуманне ставлення ЗСУ до мешканців Курської області.